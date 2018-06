Victor Luis não descarta possível saída do Palmeiras: 'Pode acontecer'

O lateral-esquerdo Victor Luis, do Palmeiras, provável titular neste domingo diante do Ceará, em Fortaleza, disse nesta sexta que vê como possível a chance de deixar o clube alviverde. Ele vem sendo sondado pelo Porto.

"Eu estou muito feliz no Palmeiras, estou vivendo um momento legal. No futebol, não somos donos de nós mesmos. Caso aconteça alguma coisa, caso o Palmeiras veja que é um bom negócio para o clube e para mim, pode acontecer (sair)", afirmou, em coletiva de imprensa já na capital cearense.

"Mas nunca podemos fechar essas portas", ponderou. "Eu estou muito feliz e pretendo continuar jogando aqui no Palmeiras. Tenho sonho de realizar grandes conquistas aqui dentro."

Titular na ausência de Diogo Barbosa, lesionado, o lateral projeta um bom resante de ano para o clube. "O ano começou muito positivo, pude começar jogando, apesar da lesão do Diogo, e consegui dar conta do recado, fazer boas partidas. Acho que o ano do Palmeiras vem sendo um ano positivo, o grupo vem se conhecendo cada dia mais."

O jogador minimizou as oscilações recentes do Palmeiras e exaltou a boa sequência desde o clássico com o São Paulo, em que venceu por 3 a 1. Na quarta, o time derrotou o Grêmio fora por 2 a 0.

"É o cenário que todos queriam aqui esse cenário de vitórias. Apesar de ser normal algumas derrotas, seria o cenário ideal e o que nós tanto queríamos, essas vitórias antes da parada. Vamos brigar por esses jogos para ter uma parada tranquila e voltar brigando pelo topo da tabela."