Victor Luis projeta o clássico como decisão para Palmeiras

O Palmeiras vive uma semana parecida com a que viveu antes da partida contra o Atlético-MG, disputada no último sábado. Enquanto a equipe tem a semana livre para treinar, seu próximo adversário, agora o São Paulo, tem um jogo importante no meio da semana, com o Internacional, nesta quarta-feira.

Antes do confronto com o time mineiro, alguns jogadores admitiram que esperavam por um oponente cansado e que isso poderia ser uma vantagem, mas, no fim, os reservas atleticanos entraram em campo e venceram por 2 a 0. Por isso, Victor Luis não se ilude com a dificuldade do rival.

"Cada jogo vem sendo uma final. Sabemos a nossa situação e que não podemos relaxar. Clássico é clássico, é diferente, não tem favorito. Estamos treinando para dar o nosso melhor no domingo", disse o lateral-esquerdo do Palmeiras, ao comentar sobre o duelo contra o São Paulo, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Fernando Prass é outro que alerta para a necessidade do Palmeiras ter uma boa postura, independente da situação do adversário. "Na teoria, vamos enfrentar um time mais desgastado, mas isso não é certeza de bom resultado. Depende da nossa postura e do nosso nível de jogo", explicou o goleiro, outro titular palmeirense.

Para motivar ainda mais os jogadores para o clássico de domingo com o São Paulo, o treino desta quinta-feira será no Allianz Parque, estádio que será inaugurado na próxima quarta em uma partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.