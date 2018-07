Victor Luis revela choro e avisa: 'Quem riu da gente, vai ter receio'

A chegada de 18 reforços fez com que a disputa por uma vaga entre os 28 que podem ser inscritos no Campeonato Paulista se tornasse uma dura batalha. Por isso, para os que estavam no time em 2014, ser inscrito na competição é uma vitória. Um exemplo é Victor Luis, que admitiu até ter chorado ao saber que estava na lista.

"Eu passei por um momento difícil ano passado. Só da gente ter ficado e ter sido inscrito já é uma vitória. Chorei com meu pai por ter sido inscrito em um grupo vencedor", revelou o lateral, que tem atuado improvisado com o volante. Empolgado, Victor faz questão de mandar um recado para os rivais.

"Quem riu da gente, vai vir com receio de jogar agora", avisou. Titular em boa parte da temporada passada, Victor fez parte da lista inicial dos 18 primeiros inscritos. O Palmeiras precisa inscrever mais dez atletas até o dia 10 de fevereiro.

O fato de ter sido um dos "sobreviventes" do ano passado faz com que Victor Luis se dedique ainda mais para aproveitar a oportunidade e, uma espécie, de segunda chance. "Temos que esquecer o que passamos e focar em coisas boas. Esqueci tudo que aconteceu e esse ano é momento novo e vida nova. Se Deus quiser, vai ser um ano de muitas vitórias", projetou.