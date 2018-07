Victor Luís se despede do Botafogo antes de volta ao Palmeiras

O lateral-esquerdo Victor Luís publicou nesta sexta-feira nas redes sociais uma mensagem de despedida do Botafogo, clube onde jogou nas duas últimas temporadas. O jogador publicou texto de agradecimento antes de retornar do empréstimo para o Palmeiras, onde se apresenta na próxima semana para o começo da pré-temporada, na Academia de Futebol.

"Gratidão. Isso é o que eu tenho por esse clube pelo qual guardo enorme carinho e respeito. Um clube sério que respeita o profissional. Vivi muitos momentos com essa camisa, todos foram intensos", escreveu o lateral. Em duas temporadas com o Botafogo, ele ajudou o time carioca a se classificar para a Copa Libertadores deste ano. Em 2017 foram 57 partidas e dois gols. "Obrigado a todos os torcedores do fundo do coração por tudo, a gratidão por todos vocês será para sempre", completou.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Victor Luís passou as três últimas temporadas fora do clube. Em 2015 ele atuou pelo Ceará, para depois se juntar ao Botafogo. O lateral de 24 anos retorna para disputar posição com Diogo Barbosa como titular da equipe. O concorrente, que veio do Cruzeiro, foi contratado por R$ 6 milhões.