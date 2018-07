Victor Luís vê Botafogo pronto para série de decisões na temporada

Embalado pela vitória de domingo diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo se aproxima do momento mais importante da temporada. Nas próximas duas quartas-feiras, o time alvinegro decidirá com o Flamengo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Já em setembro, voltará a duelar com o Grêmio em mais duas oportunidades, pelas quartas de final da Libertadores.

O Botafogo nunca conquistou estas duas competições, mas engana-se quem pensa que a equipe vá sucumbir à pressão das decisões. Pelo menos foi isso que garantiu o lateral-esquerdo Victor Luís, que vê o elenco carioca acostumado a partidas desta importância.

"Eu gosto de jogos assim, nosso time também. Sabemos que clássico acaba sendo decidido em detalhes. Precisamos ficar ligados, ter calma. Mas ao mesmo tempo, usar o nosso DNA vencedor, disputando todas as jogadas e acreditando até o final. Vamos dar o algo a mais por essa vaga", garantiu nesta terça-feira.

Contra o Flamengo nesta quarta-feira, no Engenhão, os alvinegros enfrentarão o peso extra de um clássico regional. Victor Luís tratou com naturalidade o confronto e só pediu que não se repitam as cenas de selvageria vistas no confronto entre as equipes no Campeonato Carioca deste ano, quando um torcedor botafoguense foi morto do lado de fora do estádio após briga entre as torcidas.

"Dentro de campo, vamos brigar a todo tempo, mas nas arquibancadas espero que fiquem em paz. Assim é o futebol. Sabemos que há um efetivo de segurança especial, né? Então, que pais e filhos venham nos empurrar sem maiores preocupações. Que dê tudo certo", projetou.

LUIS RICARDO - Ainda nesta terça, o Botafogo anunciou a renovação contratual do lateral-direito Luis Ricardo. O jogador de 33 anos se reuniu com a diretoria e chegou a um acordo para prolongar por duas temporadas o vínculo que ia até o fim deste ano, garantindo a permanência no clube até dezembro de 2019.

Luis Ricardo voltou a ficar à disposição do técnico Jair Ventura há um mês, após mais de dez meses afastado dos gramados por causa de uma grave fratura no tornozelo. Atualmente, o jogador disputa a titularidade na lateral direita com Arnaldo, que também acaba de se recuperar de contusão.