Victor passa por cirurgia no joelho e deve receber alta ainda nesta quarta

"Acabou agora a artroscopia no joelho direito do goleiro Victor. Jogador deverá ter alta no fim do dia", anunciou o Atlético-MG através de seu perfil na rede social Twitter.

Com a ausência de Victor, o goleiro titular do Atlético nos próximos jogos será Giovanni, que assume a condição já nesta quarta-feira, quando o time vai enfrentar o Colo-Colo, no Independência, pela quarta rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores.

Médico do Atlético, Rodrigo Lasmar explicou na última terça que Victor deverá desfalcar o time por um período entre quatro e seis semanas. Assim, o goleiro deve ficar fora do time em todos os seus próximo compromissos na fase de grupos da Libertadores, além de também perder vários jogos do Campeonato Mineiro.