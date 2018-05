Victor pede concentração e regularidade para Atlético-MG sustentar liderança

Sem liderar o Campeonato Brasileiro desde 2015, ano em que foi o segundo colocado, o Atlético Mineiro encerrou esse longo jejum ao terminar a recém-concluída sexta rodada na primeira posição. Essa situação foi celebrada pelo goleiro Victor, mas ele fez um alerta aos companheiros, destacando que o momento é de ter concentração e regularidade para que o time sustente essa condição favorável.

"A partir do momento que você chega à liderança, você acaba sendo mais observado, ganha posição e destaque. Inclusive, falamos isso no vestiário, após o jogo, que o Atlético seria mais estudado, mais observado e estaria em mais evidência por ocupar essa posição. Só que, de forma alguma, isso pode interferir na nossa preparação, no nosso trabalho, nossa maneira de jogar. Dentro de campo, não podemos abrir mão do que estamos fazendo, não deixar que isso nos deixe confortáveis. Você chegar à ponta da tabela de um Campeonato Brasileiro é muito difícil e se manter é mais difícil ainda. Então, a regularidade e o foco são importantes", afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

No próximo sábado, o Atlético-MG em confronto entre os dois primeiros colocados do Brasileirão, que estão divididos por apenas dois pontos na classificação. O adversário também tem o melhor ataque do torneio, com 12 gols marcados em seis jogos, o que faz Victor pedir atenção especial para o confronto de sábado.

"O Flamengo sempre tem equipes técnicas, que tocam bem a bola, jogadores de velocidade, são equipes que jogam para frente, então, toda atenção nesse sentido de minimizar e neutralizar os principais jogadores é importante, mas não abrindo mão do que a gente tem feito, que é buscar jogar para frente, buscar o ataque sem nos expor defensivamente", analisou.

O bom início de campanha do Atlético-MG no início do Brasileirão tem relação direta com o desempenho que o time vem tendo em casa, com três vitórias em três duelos realizados como mandante. Victor espera que a equipe amplie esse desempenho nas próximas rodadas. "Quando você tem objetivo de conquista no Campeonato Brasileiro, fazer o dever de casa é essencial para conseguir chegar ao final da competição brigando pelo título", concluiu o goleiro.