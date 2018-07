Victor pede para Atlético-MG 'encaixar coletivamente' contra Botafogo

Em meio às oscilações nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o goleiro Victor sabe que o Atlético-MG está devendo uma boa atuação, principalmente diante de seu torcedor. Para que isto aconteça nesta quinta-feira diante do Botafogo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o jogador deu a receita.

"O individual só se destaca quando o coletivo se encaixa. Temos que procurar nos encaixar coletivamente. Nos últimos jogos, acabamos tendo alguns desajustes e os principais jogadores acabaram não aparecendo da forma que a gente espera. Mas que bom que temos jogadores com grande capacidade de decidir um jogo. Isso nos deixa otimistas, sabendo que, a qualquer momento, esses jogadores podem decidir a nosso favor", declarou nesta terça.

Nas últimas duas partidas no Independência, o Atlético-MG acumulou um empate, contra o Sport, e uma derrota, para o Atlético-PR. Só que do outro lado nesta quinta, a equipe terá um adversário que também busca dar uma resposta à torcida após tropeçar em casa, já que o Botafogo caiu diante do Avaí no Engenhão na última segunda-feira, pelo Brasileirão.

"Teremos um desafio bastante difícil, o Botafogo vem fazendo um bom trabalho. Mesmo vindo de uma derrota em casa, no Campeonato Brasileiro, tenho certeza que virão mobilizados e motivados porque também é um foco que eles têm na temporada. Então, é superação jogo a jogo, foco total no Botafogo. Em mata-mata, você tem que fazer bem o seu dever de casa e a gente sabe que vai encontrar muita dificuldade para conseguir fazer isso", considerou Victor.