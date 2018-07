Victor Ramos celebra tranquilidade por goleada: 'Maravilhoso'

O Palmeiras voltou aos treinos em sentimento de euforia nesta segunda-feira após golear o São Paulo por 4 a 0 no clássico de domingo pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O autor de um dos gols da vitória, o zagueiro Victor Ramos definiu como "maravilhoso" o momento vivido no clube no dia seguinte à vitória.

O triunfo foi o segundo sobre o rival na nova arena. Pelo Campeonato Paulista, a vitória palmeirense foi por 3 a 0. "Estamos de parabéns, espero que consigamos outras vitórias. Quem não gosta de ganhar? Ainda mais em um clássico por 4 a 0, é maravilhoso", comentou o zagueiro, que marcou de cabeça o segundo gol da partida.

No segundo jogo sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, a equipe conseguiu bater o São Paulo e adquirir confiança para uma sequência teoriamente mais fácil na tabela. "Estávamos precisando de uma vitória como esta, ainda mais em um clássico. Temos de pensar positivo, pois temos um jogo importante na quarta-feira (contra a Chapecoense", disse o zagueiro. Depois do time catarinense, o Palmeiras pega a Ponte Preta em campo neutro (Cuiabá) e recebe o Avaí.

O gol também ajuda o defensor a se firmar na luta por titular. O técnico deve contar em breve com Leandro Oliveira, ex-Coritiba, fora a recuperação de Jackson. "A disputa é grande, e time grande não pode dar brecha. Às vezes você joga com dor porque time grande não é mole, qualquer brecha você vai para o banco. O mais importante é cada um respeitar o outro. Em time grande você não pode piscar, pois, se piscar, vai para o banco".