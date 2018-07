Victor Ramos diz já ter condições de jogo no Vasco Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, o zagueiro Victor Ramos afirmou já estar em condições de fazer sua estreia com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. O reforço, de 22 anos, estava defendendo o Standard de Liège, da Bélgica, antes de acertar com o clube carioca.