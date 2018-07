Victor Ramos promete comemoração com 'arrocha' no Palmeiras

Autor de três gols na temporada, dois no Campeonato Brasileiro e um no Paulista, o zagueiro Victor Ramos revela que seus companheiros de Palmeiras gostam de gozar suas comemorações, sempre tão exaltadas. Entrando no ritmo da brincadeira, ele prometeu que a celebração do próximo gol será com uma dança. “Por causa da minha comemoração, o Rafael (Marques) e o Arouca abusam das gozações. Eles pegam no meu pé... Falei para eles que vou dançar 'arrocha' agora”, avisou o defensor, referindo-se a um ritmo tipicamente nordestino.

Os três jogos de Victor Ramos pelo Palmeiras foram em momentos especiais. Ele fez diante do seu ex-clube, o Vasco, onde passou sem grandes destaques, e também balançou a rede diante dos rivais Corinthians e São Paulo. Apesar da boa fase, o zagueiro garante que o clima não é de euforia.

“Todo mundo comenta que não podemos entrar na euforia. Torcedor tem de viver de emoção e comemoração, mas não podemos deixar entrar no grupo. Nada de fora pode entrar agora. Estamos felizes com esse momento e torcedor é assim, não podemos deixar essa emoção entrar no nosso dia a dia.” Apesar da cautela, o extracampo anda agitado para o defensor, que, solteiro, é vigiado de perto pela família.

Minha mãe fica sempre comigo, e minha avó fica em Salvador. Minha mãe está sempre na cola, marca mais do que Arouca e Gabriel. Como estou solteiro, ela fica na cola, marca mais que os volantes. Falei para ela dar uma segurada, porque está complicado”, comentou, mais uma vez, demonstrando muito bom humor. O Palmeiras, com Victor Ramos entre os titulares, volta a campo domingo para enfrentar o Atlético-PR, às 11h, no Allianz Parque.