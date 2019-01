Victor Ramos volta para Campinas e vai ser inscrito pelo Guarani

O conselho de administração do Guarani foi pego de surpresa nesta quinta-feira com a notícia de que Victor Ramos está voltando para Campinas. Ele estava em Salvador. O zagueiro foi liberado há quase dez dias para resolver problemas pessoais e chegou a ter o contrato suspenso, mas o clube não esperava que ele fosse voltar a trabalhar tão rápido. Por isso, o presidente Palmeron Mendes Filho congelou a busca por um outro jogador da posição.

Em 14 de janeiro, o contrato do zagueiro foi suspenso por 30 dias. Sem Victor Ramos, o Guarani chegou a revirar o mercado buscando um defensor para completar o elenco, mas não conseguiu encontrar nenhum jogador disponível. Agora, o clube precisa inscrever Victor Ramos na Federação Paulista de Futebol (FPF) para disputar o Campeonato Paulista. Como já está com contrato assinado e com todos os documentos prontos, é provável que seu nome apareça no Boletim Informativo Diário da CBF ainda nesta sexta-feira.

Contratado ainda em 2018, Victor Ramos foi anunciado em dia 31 de dezembro como um "presente" de fim de ano para a torcida. A expectativa era alta em cima do jogador, recém-promovido com o Goiás na Série B e que já trabalhou em grandes clubes como Palmeiras, Chapecoense e Vitória.

Além dele, o técnico Osmar Loss tem apenas à disposição os zagueiros Ferreira e Diego Giaretta. Já Thallison Kelven ainda não foi regularizado na FPF.