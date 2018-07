Victor recebe bilhete de garoto que previa goleada do Atlético-MG

Um dos heróis da Libertadores de 2013 ao defender cobranças de pênaltis nos jogos contra Tijuana, Newell's Old Boys e Olimpia, Victor esteve presente em mais uma emocionante vitória do Atlético-MG nesta quarta - goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo. Na partida em que o clube conquistou vaga na final da Copa do Brasil, o goleiro vivenciou algo que o deixou emocionado: um bilhete de um garoto que acreditava na classificação.

Como de costume, Victor e os companheiros entraram em campo acompanhados por crianças. Na hora em que o meninos deixam o campo, um torcedor entregou-lhe um bilhete escrito à mão. Concentrado na partida, o goleiro do Atlético-MG passou o pedaço de papel a um auxiliar de campo e pediu que o guardasse em suas coisas, para ler após a partida. "Sempre faço isso. Acho que isso é um sinal de admiração pelo meu trabalho e pelo clube que defendo", disse, por meio de sua assessoria de imprensa.

Com a vaga garantida e muita festa, logo depois das comemorações no gramado, o jogador, já no vestiário, abriu o bilhete e ficou impressionado com a mensagem. "Victor, eu acredito! Nos ajude! Fé em Nossa Senhora! 4 a 1 para o Galo".

O goleiro mostrou surpresa ao ler a previsão do torcedor-mirim. "Foi de arrepiar. Não esperava aquele tipo de mensagem. Achava que era algo desejando sorte ou pedindo a classificação. Mas aconteceu tudo aquilo que estava escrito no bilhete. Foi muito curioso. O Atlético-MG tem me proporcionado sentimentos incríveis. Essa virada contra o Flamengo também foi especial. Parece que o nosso time tem vocação para fazer o impossível."

O goleiro já foi surpreendido outras vezes por atleticanos. No ano passado, durante a campanha da Libertadores, o goleiro recebeu cartazes e faixas na porta de casa em agradecimento às atuações decisivas.