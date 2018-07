Victor renova contrato com o Atlético-MG até 2019

O atual contrato de Victor com o Atlético-MG se encerrava em 2017. "Obrigado, Victor! Não só por hoje, mas também pela renovação. Mais 4 anos com a gente. A Massa agradece", escreveu o dirigente em seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Ídolo da torcida do Atlético-MG, Victor chegou ao clube em 2012 e foi decisivo para a conquista do título da Copa Libertadores no ano seguinte ao defender pênaltis decisivos nos confrontos com Tijuana, Newell''s Old Boys e Olimpia, pelo mata-mata do torneio continental. Além disso, ele também conquistou dois títulos do Campeonato Mineiro, em 2013 e 2015, a Recopa Sul-Americana de 2014 e a Copa do Brasil também do ano passado.

Agora de contrato renovado e em busca de novos feitos pelo Atlético-MG, Victor festejou a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. O goleiro destacou as dificuldades que o time teve para superar o Figueirense e elogiou a postura da equipe em campo.

"A gente sabia que teria um jogo difícil, a equipe do Figueirense veio com uma proposta de jogar fechada, tentando explorar os contra-ataques e situações de bola parada. Em algumas oportunidades, conseguiram chegar, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguimos controlar melhor. Mas, independente disso, acho que foi importante a postura da equipe, a maturidade, a paciência de trabalhar a bola e achar o espaço no momento certo. Até poderíamos ter feito dois ou três gols, mas valeu pelo espírito e pela entrega da rapaziada e, principalmente, pela maturidade para segurar no final a pressão que a gente acabou levando", disse Victor.