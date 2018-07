Victor se junta a Ronaldinho Gaúcho e desfalca o Atlético-MG contra o Zamora

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro confirmou, nesta tarde, que o goleiro Victor está fora da partida contra o Zamora, quinta-feira, no Independência, pela última rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores. O jogador não participou do treinamento desta quarta-feira na Cidade do Galo e acabou fora da lista de relacionados pelo técnico Paulo Autuori para o confronto. Giovanni será o titular e Lee ficará como opção no banco de reservas.

Nesta quarta-feira, Victor apenas realizou tratamento médico em razão de dores no joelho direito. Outro que não treinou foi Ronaldinho, que também não enfrenta o Zamora. O astro já havia ficado fora da primeira partida da final do Campeonato Mineiro, no último domingo, contra o Cruzeiro, que terminou empatada em 0 a 0.

A lista de relacionados do Atlético para o jogo também não tem o zagueiro Réver, que iniciou a transição do departamento médico para a preparação física, e os volantes Josué e Rosinei, que ainda tratam de lesões. Apresentado na terça, Emerson Conceição só será inscrito nas oitavas. Emerson, Lucas Cândido, Pedro Botelho e Luan passaram por cirurgia e só voltam no segundo semestre.

Líder do Grupo 4 da Libertadores, com nove pontos, o Atlético-MG já está classificado para as oitavas de final e precisa de um empate diante do Zamora para assegurar a primeira colocação da chave.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

GOLEIROS - Giovanni e Lee.

LATERAIS - Marcos Rocha e Alex.

ZAGUEIROS - Leonardo Silva, Edcarlos, Otamendi e Jemerson.

VOLANTES - Pierre, Leandro Donizete, Fillipe Soutto, Claudinei.

MEIAS - Diego Tardelli, Carlos, André, Guilherme, Jô, Marion, Neto Berola e Fernandinho.