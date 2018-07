Victor sente nova lesão e pode voltar a ser desfalque no Atlético-MG O Atlético-MG definitivamente vive um pesadelo com as lesões de seus jogadores. Os problemas físicos parecem perseguir a equipe, e até quem parecia pronto para retornar após se recuperar, virou novamente dúvida por uma nova contusão. É o caso do goleiro Victor, que já era dado como garantido para o confronto diante do Vitória nesta quarta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.