Victor treina com bola, mas ainda não tem data para voltar ao gol do Atlético-MG

O goleiro Victor, do Atlético Mineiro, afastado do time desde o fim do ano passado devido a uma luxação no ombro direito, treinou normalmente com os companheiros nesta terça-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, e está mais perto de voltar ao time. Porém, o retorno do ídolo - que se machucou em um jogo beneficente - ainda não tem data para ocorrer.

O restante do elenco - exceção feita aos goleiros - trabalhou com o técnico Roger Machado, que comandou o penúltimo treino antes da partida contra o Sport Boys, da Bolívia, pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Na atividade, o treinador do time mineiro fez um treinamento tático, no qual manteve a formação do treinamento coletivo realizado no início da semana - com o atacante Luan na equipe titular. O volante Adilson e o lateral-direito Carlos César foram poupados.

A preparação do Atlético para o confronto válido pela competição continental - os quatro clubes da chave estão empatados com um ponto - será finalizada nesta quarta-feira, às 15h30, também na Cidade do Galo.