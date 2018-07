Victor Valdés deixará a equipe do Barcelona no fim da próxima temporada

BARCELONA - Depois de mais de uma década defendendo com sucesso o Barcelona, o goleiro Victor Valdés deixará de atuar pelo time após o final da temporada 2013/2014 do futebol europeu. O clube confirmou nesta sexta-feira que as negociações para renovação do compromisso atual do goleiro de 31 anos com a equipe fracassaram.

Por meio de uma entrevista ao canal de TV do Barcelona, o diretor esportivo do clube, Andoni Zubizarreta, disse que a decisão de Valdés é "irrevogável" e que respeita a opção do jogador de encerrar no próximo ano o seu ciclo com a camisa do time catalão, depois de uma reunião realizada com o empresário do atleta.

"Tivemos a primeira reunião para iniciar o processo de renovação do contrato de Victor. Neste reunião, no início, comunicamos o interesse do clube de prorrogar o contrato, destacando que é um goleiro de altíssimo nível. Porém, antes que pudéssemos fazer qualquer proposta, seu represente nos disse que a decisão estava tomada, pensada e que ele não continuaria a partir de 30 de junho de 2014 (quando encerra o seu atual compromisso com o Barça). Era uma decisão irrevogável", revelou Zubizaretta.

Em seguida, o dirigente exaltou toda a dedicação de Valdés ao Barcelona desde a sua infância, pois foi formado nas categorias de base do time antes de se firmar como titular da equipe principal, pela qual disputa a sua 11.ª temporada, tendo já conquistado três vezes a Liga dos Campeões da Europa, duas o Mundial de Clubes da Fifa e por cinco oportunidades o Campeonato Espanhol, entre outros vários títulos.

"Temos de respeitar a decisão profissional de um jogador que está desde os 12 anos de idade nesta casa. Partindo deste ponto de vista, o pedido é que sigamos o apoiando e o animando na mesma medida que em toda a sua carreira. Ele tem compromisso com essa camisa até 30 de junho de 2014 e defenderá o gol com tudo o que tem e sabe", completou.