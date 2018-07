Víctor Valdés rescinde com Middlesbrough e pode encerrar carreira

O Middlesbrough anunciou nesta quarta-feira a saída do goleiro espanhol Víctor Valdés, após a queda para a segunda divisão do Campeonato Inglês. A rescisão do contrato foi efetuada após consenso entre as partes, de acordo com o comunicado publicado no site oficial do clube.

O jogador de 35 anos fez 28 jogos pela equipe desde a sua chegada, no início da temporada passada, após uma passagem apagada pelo Manchester United. Valdés ficou de fora dos sete últimos jogos do time no Campeonato Inglês devido à uma contusão nas costelas e pode encerrar a carreira após essa passagem pelo Middlesbrough.

O reserva dele, Brad Guzan, que substituiu o espanhol na fase final do Inglês e tem 14 jogos pelo Middlesbrough, também está deixando o clube. Norte-americano, Guzan, de 32 anos, deverá atuar na próxima temporada no Atlanta United, time que disputa a Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

Valdés foi formado nas categorias de base do Barcelona, clube de sua cidade natal, no qual atuou por grande parte da carreira e que o levou à seleção espanhola. Ele também teve passagens pelo Tenerife - ainda nos anos 1990 - e pelo Standard Liège, da Bélgica, antes de chegar ao futebol inglês.