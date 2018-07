Victor vê Atlético-MG 'preparado' para lutar pelo bi da Libertadores

O Atlético-MG inicia sua caminhada na Libertadores deste ano nesta quarta-feira, quando enfrenta o Colo-Colo no Chile, às 22 horas (de Brasília). Mesmo ainda em início de temporada, o goleiro Victor garantiu que a equipe estará pronta para começar bem a busca por seu segundo título da competição, na qual foi campeã em 2013.

"Espero mais um ano de grandes emoções. Nosso grande objetivo é conquistar esse bicampeonato da América. A Libertadores é um campeonato que os clubes valorizam demais e, aqui, no Atlético, não é diferente. Então, a gente vai para essa competição com todas as nossas forças, procurando conquistá-la mais uma vez. Sabendo das dificuldades, mas preparado, acima de tudo, para poder dar novamente essa alegria ao torcedor atleticano", disse ao site do clube.

Além de Atlético-MG e Colo-Colo, estão no Grupo 1 da Libertadores o Independiente Santa Fé, da Colômbia, e o Atlas, do México. O zagueiro Leonardo Silva avaliou a chave como bastante difícil, mas também garantiu que o time brasileiro tem condições de passar por ela e brigar por mais um título.

"É um grupo muito difícil, com adversários fortíssimos. Não tem nada fácil na nossa chave. Então, temos que nos concentrar bastante, estudar bastante os nossos adversários para que a gente possa estrear bem nessa Libertadores e classificar bem nessa fase de grupos. Temos que tomar cuidado para não ter nenhuma surpresa e encarar como se fosse a nossa primeira Libertadores para que a gente possa chegar bem longe", comentou.