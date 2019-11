Victória Albuquerque é eleita craque e Corinthians domina a seleção do Paulistão

O time do Corinthians vive um ano histórico no futebol feminino. Depois de se consagrar campeão do Paulistão ao bater o São Paulo diante de 28.862 pessoas em Itaquera, recorde de público para um duelo entre clubes no País, a equipe dominou a festa de premiação do campeonato nesta segunda-feira. Em cerimônia realizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), seis jogadoras receberam troféus no auditório do Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. O destaque foi para Victória Albuquerque, que conquistou três troféus.

Como era de se esperar, já que o Corinthians venceu simplesmente todos os 20 jogos que disputou no Campeonato Paulista, além da atacante Victória, que foi premiada pela artilharia, com 11 gols, melhor atacante e craque do campeonato, as jogadoras Katiuscia, Pardal, Érika, Juliete e Gabi Zanotti também subiram ao palco nesta noite. A seleção foi escolhida pelos técnicos e jogadoras dos oito times que avançaram à segunda fase da competição.

"Gostaria de agradecer a todas as minhas companheiras de equipe e ao meu treinador. Todos que acreditaram no meu trabalho. Em especial gostaria de mencionar a nossa ação na final sobre a diferença salarial no futebol feminino e masculino. Isso é importante para a nossa sociedade ver a diferença. Eu quero que todo mundo entenda que nós somos iguais e merecemos o mesmo reconhecimento e respeito que os homens merecem", discursou Victoria ao receber seus três prêmios.

O São Paulo, vice-campeão da competição, teve como destaque a atacante Valéria, a meia Ary Borges e o técnico Lucas Piccinato. Já a Ferroviária, garantiu o prêmio de melhor goleira com a jogadora Luciana. O Santos aparece na seleção com a meia Angelina e a atacante Gláucia.

A grande festa do futebol feminino foi comandada por Aline Pellegrino, coordenadora do departamento de futebol feminino da FPF. Quem também marcou presença no local, além de jogadoras e dirigentes, foi o secretário estadual Aildo Rodrigues, representando o governador João Doria, e os vice-presidentes da FPF, Fernando Solleiro e Mauro Silva.

A escalação do Paulistão ficou assim: Luciana; Katiuscia, Pardal, Érika, Juliete; Angelina, Gabi Zanotti, Ary Borges; Gláucia, Valéria e Victoria Albuquerque. Técnico: Lucas Piccinato.

Confira a lista de premiados do Paulistão:

Goleira: Luciana (Ferroviária)

Lateral-direita: Katiuscia (Corinthians)

Zagueiras: Pardal (Corinthians) e Érika (Corinthians)

Lateral-esquerda: Juliete (Corinthians)

Meias: Angelina (Santos), Gabi Zanotti (Corinthians) e Ary Borges (São Paulo)

Atacantes: Gláucia (Santos), Valéria (São Paulo) e Victória Albuquerque (Corinthians)

Técnico: Lucas Piccinato (São Paulo)

Artilheira: Victória Albuquerque (Corinthians)

Craque da Galera (votação popular): Gabi Zanotti (Corinthians)

Craque do Campeonato: Victória Albuquerque (Corinthians)