Victorino é liberado para fechar com o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras está próximo de acertar a contratação do zagueiro uruguaio Victorino, do Cruzeiro, como pagamento pelo empréstimo do atacante Luan ao time mineiro. O defensor, inclusive, foi liberado para viajar a São Paulo e acertar com o time alviverde.

Victorino passará por exames médicos e caso não tenha nenhum problema, deve assinar contrato válido por um ano. "O Victorino foi liberado para viajar para São Paulo, para conversar com o Palmeiras. Vai fazer exames, se tudo der certo, ele vai para lá. Entre Palmeiras e Cruzeiro está tudo certo. Faz parte da permanência do Luan", explicou o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos.

Outro do Cruzeiro que pode chegar é o atacante Anselmo Ramón. Ele também seria envolvido na transação, mas ainda aguarda a liberação do time mineiro. Victorino, de 31 anos, foi pouco aproveitado no Cruzeiro ano passado e não conseguiu ter espaço no clube por causa de sucessivas lesões. Ele fez parte do Uruguai campeão da Copa América de 2011.

A chegada de Victorino não impede o acerto com Lúcio, que estava no São Paulo, pelo contrário. O jogador realizou exames médicos nesta segunda-feira em um hospital em São Paulo e sob a supervisão de um médico do Palmeiras. A tendência é que até quarta-feira ele seja anunciado como reforço do time alviverde.