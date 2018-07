Victorino é vetado e desfalca Cruzeiro na semifinal

Victorino não entrou nem na lista de relacionados para o jogo em Teófilo Otoni. Agora, ele trabalha para se recuperar a tempo de defender o Cruzeiro na quarta-feira, contra o Once Caldas, na Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores.

Assim, com a ausência de Victorino, Léo deve formar dupla de zaga com Gil no jogo deste sábado. "Estou preparado para, quando surgir oportunidade, poder ajudar mais uma vez o Cruzeiro. É importante todo mundo estar preparado para, quando for solicitado, manter o alto nível da equipe", disse o zagueiro.

Enquanto Victorino não poderá jogar, o técnico Cuca deverá contar com o meia argentino Montillo no jogo deste sábado. Ele sofreu uma pancada na perna direita no treinamento da última terça-feira, mas treinou normalmente nos últimos dias e foi relacionado para enfrentar o América em Teófilo Otoni.