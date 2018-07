Victorino faz primeiro treino com grupo do Cruzeiro O zagueiro Maurício Victorino foi a principal novidade do treino do Cruzeiro na manhã desta terça-feira na Toca da Raposa II, que marcou o início da preparação da equipe para o clássico contra o Atlético, sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.