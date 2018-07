Victorino festeja presença de outros estrangeiros no elenco do Palmeiras

SÃO PAULO - A presença de outros três estrangeiros no elenco do Palmeiras pode ajudar o zagueiro Victorino a se adaptar mais rápido ao clube. Além dele, estão entre as opções do técnico Gilson Kleina o volante Eguren e os meias Mendieta e Valdivia. De acordo com o novo reforço alviverde, o trio será essencial em sua adaptação.

"Eles me ajudam bastante. Antes mesmo de acertar, eu já falava com eles, principalmente o Eguren, que me falou coisas maravilhosas sobre o clube e a cidade. Ele me ajudou muito a tomar a decisão de chegar aqui", disse o zagueiro, que tem boa relação com Eguren pelo fato de ambos defenderem juntos algumas vezes a seleção uruguaia.

Sem jogar desde outubro de 2012, o zagueiro sabe que terá de correr contra o tempo e tendo pela frente dois concorrentes de peso, casos de Henrique e Lúcio. Mas isso não assusta o jogador de 31 anos e que estava no Cruzeiro.

"Vou trabalhar dia a dia. A concorrência é grande, mas é melhor assim. A gente se esforça mais e tenho que demonstrar para mim mesmo, para os meus companheiros e para a comissão técnica que estou pronto para jogar", explicou o zagueiro, que ainda não tem previsão para estrear.

O Palmeiras continua em Itu até quinta-feira. Na sexta, o clube volta a trabalhar na Academia de Futebol e a estreia do time no Campeonato Paulista será neste sábado, contra o Linense, às 17 horas, no Pacaembu.