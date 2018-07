Victorino pode demorar mais um mês para estrear pelo Palmeiras

SÃO PAULO - Contrato no início do ano, o zagueiro Victorino ainda não conseguiu sequer ir para o banco de reservas do Palmeiras e isso ainda vai demorar para acontecer. O jogador, que chegou por empréstimo de um ano do Cruzeiro, sofreu uma lesão na panturrilha direita e deve levar ainda cerca de um mês para estar em condições de jogo.

Victorino sofreu uma lesão na panturrilha direita durante um jogo-treino contra o Atlético Sorocaba, dia 27 de janeiro, e desde então não conseguiu mais fazer trabalhos no gramado. "Acredito que ele ainda vá ficar conosco umas duas semanas. É melhor demorar um pouco mais para liberá-lo e não correr o risco de liberá-lo logo e ele ficar indo e voltando para o DM (departamento médico", explicou o médico Otávio Vilhena, ao Estado.

Após ser liberado pelos médicos, o uruguaio ainda precisará de pelo menos uma semana para adquirir condições mínimas de jogo para ficar, pelo menos, no banco de reservas. Caso consiga cumprir o cronograma, Victorino pode estrear pelo Palmeiras na última rodada da fase de grupo, dia 22 ou 23 de março (data ainda não foi confirmada pela Federação Paulista) contra o Santos, na Vila Belmiro.

O zagueiro não disputa uma partida desde outubro de 2012, quando sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles. Depois de meses de recuperação, não conseguiu ter espaço no Cruzeiro e por isso foi liberado para defender o Palmeiras.

Na Academia de Futebol, muitas pessoas comparam Victorino com Valdivia em relação as condições físicas. São atletas que podem atuar em alto nível, mas precisam estar bem fisicamente e terão que ter um trabalho especial para aguentar a sequência de jogos.

Enquanto espera por Victorino, o técnico Gilson Kleina pode utilizar na zaga Lúcio, Wellington, Tiago Alves e Marcelo Oliveira, improvisado.