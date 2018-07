Victorino vê Cruzeiro com obrigação de bater São Paulo

"Sim, é obrigação ganhar do São Paulo, por ser um time grande. Temos que ganhar e entrar para ser campeão, pela nossa história. No sábado não vai ser exceção, o estádio vai estar lotado, vamos lutar para fazer uma boa partida e vencer, pela torcida e para continuar no topo da tabela, que é o que a gente quer", declarou.

A equipe mineira vive grande fase na temporada, depois de uma sequência de maus resultados no início do ano, que culminaram nas eliminações precoces da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Para o zagueiro uruguaio, esta nova realidade do Cruzeiro é fruto da determinação e da entrega dos jogadores.

"É superação e comprometimento que tem o time e o grupo. Todo mundo com vontade dentro de campo. Quando um está um pouco cansado e vê o companheiro correndo e se entregando, vê que dá pra continuar. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Estamos defendendo bem e atacando quando temos a possibilidade. Do meio pra frente, temos jogadores que desequilibram e podem decidir uma partida. Temos que dar tranquilidade para eles trabalharem. Eles nos ajudam e nós os ajudamos", afirmou Victorino.