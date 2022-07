Vidal almeja o título da Libertadores no Flamengo: 'Se quisesse férias, ficaria no Chile'

O chileno Arturo Vidal foi apresentado oficialmente, nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, como o mais novo reforço do Flamengo. O volante, de 35 anos, recebeu a camisa 32 e revelou seu maior desejo na Gávea.

"Ganhar a Libertadores é meu primeiro sonho. Estou aqui no Flamengo para isso", disse o atleta, sempre sorridente, em entrevista coletiva. "Quero ganhar muitas coisas, mas a Libertadores é algo que todo garoto sonha em ter. O Flmengo é uma equipe forte, ganhadora, que mostrou isso no último jogo. A impressão é a melhor que tenho."

O experiente jogador aproveitou para rebater as críticas de que já estaria em fim de carreira e sem condições de atuar bem pelo Flamengo. "É difícil responder o que dizem. Cada um tem uma opinião diferente. Se eles não podem desfrutar o futebol e ganhar título como eu desfruto, não é meu problema. Se eu quisesse ficar de férias, ficaria no Chile. Vim para jogar futebol."

Vidal admitiu que não está no mesmo ritmo dos demais companheiros, afinal vem de um mês e meio de férias, após o fim da temporada europeia pela Internazionale de Milão. Mas está disposto a entrar na função que seja necessária para o técnico Dorival Jr. "O treinador claramente é quem sabe. Estou me preparando, quando ele achar que estou bem. Estou treinando com a equipe há três dias, não é fácil entrar. Venho de um mês e meio de férias, e na América do Sul seguem jogando. Mais difícil entrar jogando."

Vidal revelou que a negociação para vir para o Flamengo começou há um bom tempo. O meio-campista afirmou que teve conversas com Rafinha, lateral do São Paulo, e meio-campista Renato Augusto, do Corinthians, ex-companheiros do Bayern de Munique, spbre a equipe carioca.

"Faz muito tempo que queria jogar no Flamengo. A melhor equipe da América do Sul. Para seguir ganhando na minha carreira, tinha que ser aqui", disse o jogador, que não se incomoda com o estilo mais rígido da arbitragem brasileira. "Minha forma de jogar é sempre no limite, mas respeitando o adversário. Não creio que vá ser mais polêmico. Espero que não haja nenhum problema, expulsão nem nada."