Vidal é detido após acidente no Chile por dirigir alcoolizado

Atualizado às 9h05

O meia chileno Arturo Vidal, artilheiro da Copa América com três gols, foi transferido na manhã desta quarta-feira para um tribunal de San Bernardo, na região metropolitana de Santiago. Ele foi detido na noite de terça-feira após envolver-se em um acidente de trânsito. O jogador estava sob efeito de álcool, de acordo com a polícia. Bateu sua Ferrari numa estrada nas proximidades da capital chilena, quando voltava para a concentração da "Roja".

O acidente aconteceu no quilômetro 25 do acesso sul a Santiago. Vidal sofreu ferimentos leves, assim como a motorista do outro veículo. A mulher do jogador, Maria Teresa Matus, teria sofrido fratura no braço.

No Chile, comenta-se que Vidal será cortado da seleção por causa do acidente. O técnico Jorge Sampaoli estaria irritado com o comportamento do jogador, que passou o dia de folga num cassino a 120 km da capital. Os dirigentes chilenos também seriam a favor do corte. Existe grande pressão da imprensa para que isso ocorra. A torcida, porém, defende a manutenção do jogador no elenco.

A decisão deverá ser anunciada no início desta tarde. Uma reunião na manhã desta quarta entre Sampaoli e os dirigentes definirá o que fazer.

Vidal passou pelo teste de bafômetro, que constatou quantidade de álcool no sangue acima do permitido pelas leis chilenas - 0,8 microgramas por litro. No entanto, há divergência entre os próprios policiais, sobre a quantidade exata apontada pelo exame. Ele foi inicialmente levado a um hospital e depois à delegacia da cidade de Bruin, onde passou a noite. Pelo Twitter, o jogador disse que não teve culpa no acidente, que não se machucou a agradeceu a preocupação do público.

No Tribunal de Garantia, será feito o controle da detenção de Vidal, de acordo com as leis chilenas. Lá, um juiz decidirá se permanece detido, possibilidade remota, pois não houve feridos com gravidade, ou se fica em liberdade. Poderá ser estabelecida fiança.

Segundo informações da imprensa chilena, Arturo Vidal, jogador da Juventus italiana, comprou a Ferrari vermelha - que ficou bastante avariada no acidente - há duas semanas. Vídeos divulgados na internet mostram o jogador jogando no cassino, com um lata de energético a seu lado. Comenta-se que teria consumido vodka, informação não confirmada.

Sampaoli também está sendo criticado, por ter dado folga aos jogadores em plena disputa da competição. O argumento é que todas as outras seleções têm regime de concentração total e o Chile, até por ser anfitrião e buscar um título inédito, não deveria fazer diferente.