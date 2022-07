Vidal é relacionado pelo Flamengo e pode fazer sua estreia contra o Avaí no Brasileirão

A partida contra o Avaí neste domingo poderá marcar a estreia de Arturo Vidal com a camisa do Flamengo. Ele está entre os relacionados do técnico Dorival Júnior para o embate marcado para as 11h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo será o sétimo clube do chileno, de 35 anos, que foi revelado pelo Colo-Colo e rodou por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. Ele aguardava apenas a abertura da janela de transferência para ser regularizado no clube rubro-negro.

A expectativa do Flamengo era utilizar o atleta, que estava realizando trabalhos físicos, apenas no dia 30, diante do Atlético-GO, mas acatou o pedido do próprio Vidal, que procurou Dorival Júnior e se colocou à disposição para a partida deste domingo.

Na vitória sobre o Cuiabá por 4 a 0, Éverton Cebolinha, outro reforço para o segundo semestre, fez sua estreia pelo Flamengo. O jogador contribuiu logo com uma assistência. Junto com Vidal, era o reforço mais aguardado do futebol nacional.

Ainda para a partida diante do Avaí, Dorival Júnior não terá o goleiro Diego Alves, vetado pelo departamento médico, e o zagueiro Gustavo Henrique, que está de saída para o Fenerbahçe.

O Flamengo deve ir a campo com: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel. O time rubro-negro vem de dois triunfos consecutivos no torneio e aparece com 27 pontos, ainda tentando se aproximar dos líderes.