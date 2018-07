Vidal está disponível para enfrentar Bolívia após acidente, diz técnico

Vidal, o melhor jogador do Chile no torneio, era dúvida para o jogo de sexta-feira após sofrer lesões leves no acidente de terça-feira à noite perto de Santiago.

"Está em plena condição para estar à disposição da comissão técnica", disse o técnico argentino em entrevista coletiva nesta quinta-feira. "Treinou com normalidade, está com muita vontade de jogar contra Bolívia."

O Chile e a surpreendente Bolívia são líderes do Grupo A com quatro pontos, e o duelo pode definir o vencedor da chave, na qual também estão México e Equador.

(Reportagem de Felipe Iturrieta)