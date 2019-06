Vidal fica fora de treino e se torna dúvida no Chile para duelo com Equador

Atual bicampeão da Copa América, o Chile poderá se ver forçado a buscar a classificação antecipada às quartas de final da competição no Brasil sem Arturo Vidal, pois o meio-campista do Barcelona se tornou dúvida para o confronto desta sexta-feira contra o Equador, a partir das 20 horas, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Grupo C.

Nesta quinta, véspera do confronto em Salvador, Vidal apenas caminhou ao redor do campo do estádio de Pituaçu, onde treinava o restante dos seus companheiros, em um claro indicativo de que ainda não está recuperado das dores na coxa esquerda que o levaram a deixar a goleada por 4 a 0 sobre o Japão, na estreia chilena na Copa América, aos 13 minutos do segundo tempo.

O técnico da seleção do Chile, o colombiano Reinaldo Rueda, não descartou Vidal, que passará por avaliação antes do confronto para saber se terá condições de entrar em campo. "Amanhã fará uma avaliação e tomarei a decisão para o jogo", explicou o treinador.

A presença de Vidal é a única dúvida de Rueda para escalar o Chile. "A ideia contra o Equador é repetir a equipe", revelou o treinador, que deverá acionar Pedro Pablo Hernández, como fez contra o Japão, para ocupar a vaga do titular, caso ele não esteja recuperado.

Assim, o Chile deverá encarar o Equador com a seguinte formação: Gabriel Arias; Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Gary Medel e Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz e Arturo Vidal (Pedro Pablo Hernández); Alexis Sánchez, Eduardo Vargas e José Pedro Fuenzalida.