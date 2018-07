Vidal lesiona joelho em treino, será operado e desfalcará Bayern em semifinais

O técnico do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, revelou nesta segunda-feira que o meio-campista chileno Arturo Vidal sofreu uma grave lesão no joelho direito durante treino realizado no último domingo e, com isso, precisará ser submetido a uma cirurgia que deverá deixá-lo fora da equipe provavelmente até o término desta temporada europeia.

O certo é que o atleta se tornou desfalque de peso da equipe para a semifinal da Copa da Alemanha, nesta terça-feira, contra o Bayer Leverkusen, fora de casa, e também para o mata-mata válido pela mesma fase da Liga dos Campeões da Europa, contra o Real Madrid, cujo duelo de ida será no próximo dia 25, em Munique, e o de volta no dia 1º de maio, na capital espanhola.

"Ele escorregou e caiu", revelou Heynckes, nesta segunda, na entrevista coletiva prévia ao confronto com o Leverkusen, explicando que exames realizados por Vidal apontaram a necessidade da realização de uma operação no joelho.

"Acabei de falar com o doutor Müller-Wohlfahrt (médico do Bayern) ao telefone. Ele fez um exame de ressonância magnética e Arturo tem um corpo solto no seu joelho, o que está o impedindo de alongá-lo. Ele já está a caminho de Augsburg (onde será operado em uma clínica especializada neste tipo de intervenção). Ele precisa de uma cirurgia no joelho", afirmou o comandante.

Heynckes, porém, preferiu não apontar um prazo estimado de afastamento para o jogador chileno, mas admitiu que o mesmo "definitivamente ficará fora de ação por um tempo e será desfalque para os próximos jogos".

A cirurgia será realizada pelo ortopedista Ulrich Boenisch, sendo que este pode ser considerado o segundo grande golpe sofrido por Vidal durante esta temporada europeia. Neste período, em outubro do ano passado, o jogador foi derrotado junto com a seleção chilena por 3 a 0 pelo Brasil, na rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas, e viu o seu país não conseguir conquistar uma vaga na Copa do Mundo deste ano, na Rússia.

Vidal também se tornou desfalque do Bayern para a reta final do Campeonato Alemão, no qual o time volta a jogar no próximo sábado, contra o Hannover, fora de casa. Porém, a equipe de Munique já faturou o título da competição por antecipação.