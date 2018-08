Vidal mira ganhar 3 Liga dos Campeões pelo Barça e diz estar no 'melhor do mundo'

Confirmado na última sexta-feira como reforço do Barcelona, o chileno Arturo Vidal foi oficialmente apresentado como novo jogador do clube nesta segunda, quando foi aprovado em exames médicos, assinou contrato por três temporadas e concedeu entrevista coletiva no Camp Nou. No local, o meio-campista também foi ao gramado do estádio do clube para posar para fotos e dar algumas embaixadinhas com a bola nos pés.

O jogador de 31 anos foi contratado junto ao Bayern de Munique em um negócio que pode chegar a 22 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões), sendo 19 milhões fixos e outros três variáveis, segundo informaram veículos de imprensa da Espanha. Os valores da transação não foram oficializados pelos dois clubes.

Em sua apresentação como reforço, Vidal afirmou que está "muito feliz por chegar ao Barça", que ele qualificou como o "melhor time do mundo". E o atleta da seleção chilena exibiu confiança ao projetar as três próximas temporadas. "Venho com fome para ganhar muitas coisas. Com a melhor energia e coração para deixar tudo no campo", assegurou o novo companheiro de equipe de Lionel Messi.

O jogador ainda disse que almeja até mesmo ganhar um histórico tricampeonato europeu pelo Barcelona. "Este pode ser meu ano e espero que sejam três (títulos da) Champions (Liga dos Campeões) nas três temporadas em que estarei aqui. Quero dar muitas alegrias à torcida do Barcelona", reforçou Vidal.

E embora tenha deixado um outro gigante do futebol mundial, que é o Bayern, o meio-campista ressaltou nesta segunda-feira que "chegar ao Barça é subir um degrau" em sua carreira profissional, que ele iniciou no Colo-Colo, do Chile, e depois teve passagens longas por Bayer Leverkusen e Juventus, último clube antes de ser contratado pelo tradicional clube de Munique, em 2015.

Vidal também assegurou que se encontra em boas condições para poder estrear pelo clube espanhol, que fixou uma multa rescisória de contrato de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) para o chileno. Ele ficou por quatro meses afastado dos gramados na temporada passada por causa de uma cirurgia no joelho direito. "Fisicamente, estou em forma", disse.

Em sua passagem pelo Bayern, o chileno disputou 124 jogos, marcou 22 gols e deu 18 assistências. Ele ganhou pelo time três títulos do Campeonato Alemão, além de uma taça da Copa da Alemanha e duas da Supercopa da Alemanha.

No Barcelona, ele chega para reforçar o meio-campo após as saídas de Iniesta e Paulinho, sendo que é o quarto reforço anunciado para a próxima temporada. Anteriormente, o clube já havia confirmado as chegadas do zagueiro francês Clément Lenglet e dos brasileiros Arthur e Malcom, respectivas novas opções para o meio-campo e para o ataque.