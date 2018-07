Vidal sofre lesão muscular e volta a desfalcar Juventus

O chileno Arturo Vidal voltará a desfalcar a Juventus por lesão. Nesta quarta-feira, o clube italiano revelou que o meio-campista passou por exames médicos que constataram que ele sofreu uma "leve distensão muscular" no quadril. O problema físico o deixará longe dos gramados por cerca de 20 dias.

Vidal já havia ficado afastado do futebol antes da Copa do Mundo, por conta de uma cirurgia no joelho direito. Sua participação no torneio inclusive chegou a ficar ameaçada por conta da lesão. O problema físico desta vez, no entanto, é muscular e bem mais simples.

Segundo comunicado divulgado pela Juventus, o jogador se contundiu no amistoso do Chile diante do México, no último sábado. O clube explicou que "após o dia de repouso ontem (terça-feira) Vidal foi submetido hoje aos exames de diagnósticos necessários que confirmaram o quadro clínico de uma leve distensão muscular no músculo do quadril direito".

Na primeira rodada do Campeonato Italiano, na vitória por 1 a 0 sobre o Chievo, Vidal voltou a atuar pela Juventus após cinco meses desfalcando a equipe. Agora, voltará a ficar de fora nas partidas contra Udinese, Milan, Cesena e Atalanta, pelo Campeonato Italiano, e na estreia na Liga dos Campeões, contra o Malmö, na próxima terça-feira.