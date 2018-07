Vidal volta a treinar e reforça Juventus contra o Monaco

Após ficar fora do treino de segunda-feira, o meia Arturo Vidal voltou aos trabalhos nesta terça e está garantido na Juventus para o jogo contra o Monaco, que vale vaga na semifinal da Liga dos Campeões. O time de Turim terá vantagem no confronto por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

Vidal havia ficado de fora do treino de segunda por causa de uma amidalite. O problema médico preocupou a comissão técnica porque o chileno desfalcou o time em janeiro pelo mesmo motivo médico. Ele chegou a ser internado em uma clínica para se recuperar do problema físico.

Nesta terça, porém, ele se mostrou em condições de treino e recebeu o aval dos médicos para jogar nesta quarta. De acordo com o técnico Massimiliano Allegri, Vidal tem todas as condições para estar entre os titulares diante do Monaco. A ausência do chileno traria ainda mais problemas para o treinador. Ele tem dificuldades para escalar o meio-campo da Juventus por causa do desfalque do francês Paul Pogba, lesionado, e em razão da irregularidade do experiente meia Andrea Pirlo nas últimas semanas.