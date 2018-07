Vidal volta a treinar semana que vem na seleção chilena

SANTIAGO - Mesmo ainda em recuperação, o volante Arturo Vidal deve ir ao Mundial com a seleção do Chile. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico Jorge Sampaoli disse que espera que o jogador da Juventus volte a treinar na semana que vem, depois de ter passado por uma artroscopia no joelho direito no dia 7 de maio.

"Hoje ele é uma incógnita. A evolução é favorável, mas ele ainda não está em campo", afirmou Sampaoli. "Na semana que vem vamos ver Arturo fazendo exercícios em campo, aí teremos parâmetro para decidir."

Sampaoli tem até segunda-feira, prazo final dado pela Fifa, para definir os 23 jogadores escolhidos para defender o Chile na Copa. Mas Vidal, mesmo em recuperação, é uma das peças mais importantes da seleção chilena e deve estar no grupo.

Caso realmente esteja entre os eleitos de Sampaoli, Vidal terá até o dia 13 de junho, quando o Chile estreia contra a Austrália na Arena Pantanal, para se recuperar completamente. Os outros adversários chilenos na primeira fase da Copa são Espanha e Holanda.