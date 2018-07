VÍDEO - Ronaldinho Gaúcho marca golaço em jogo festivo

Sem jogar desde que deixou o Fluminense, Ronaldinho Gaucho marcou um belo gol em partida amistosa disputada no Marrocos. O ex-melhor do mundo participou de um jogo festivo do amigo Mustapha Hadji. Ronaldinho deu um lindo corte no zagueiro e bateu com categoria. Claro que a 'marcação' contribuiu... Veja o lance.

Me divertindo com os companheiros na despedida do meu amigo Mustapha Hadji! pic.twitter.com/iHhuTneNrg — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 26 outubro 2015