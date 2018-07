Ronaldinho Gaúcho relembrou, em sua conta no Facebook, alguns dos brilhantes momentos de sua carreira e comparou com os principais lances do amigo Ronaldo Fenômeno. O vídeo, que ganhou o nome de R10 vs R9, é genial, afinal reúne aquele que foi eleito o melhor jogador do mundo duas vezes (Gaúcho, em 2004 e 2005) com o melhor jogador do mundo três vezes (Fenômeno, 1996, 1997 e 2002). Confira: