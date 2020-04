VÍDEO: Arrascaeta diz que jogadores do Flamengo enxergam Jorge Jesus como um pai

Giorgian De Arrascaeta não esconde sua admiração pelo técnico Jorge Jesus. O meio-campo afirmou que o elenco do Flamengo acredita, que sob os comandos do português, as vitórias continuarão sendo conquistadas nesta temporada. No ano passado, o Fla conquistou o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Libertadores. Neste ano, o time rubro-negro já levou a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara.

“Ele (Jorge Jesus) é como um pai para nós. Temos aprendido muito dentro e fora do campo. Ele nos desejou Feliz Páscoa, ligou para saber como estavam nossos familiares. Ele demonstra que é um cara muito diferenciado. Queremos continuar trabalhando com ele. Ele tem atingido muitas coisas importantes conosco e com certeza, se continuarmos com o trabalho dele, as vitórias continuarão”.