VÍDEO: Atacante emprestado pelo Corinthians tem início avassalador na Coreia do Sul 

O atacante André Luiz, emprestado pelo Corinthians ao Daejeon, da Coreia do Sul, está tendo um início de temporada avassalador. Nas cinco partidas disputadas no Campeonato Sul-Coreano, o primeiro a voltar após a pandemia do novo coronavírus, ele marcou seis gols e deu uma assistência.

O jogador, de 23 anos, nascido em Pouso Alegre, Minas Gerais, rodou pelas bases do Santos, São Paulo e Athletico-PR, antes de chegar ao Santa Cruz, em 2016, onde se destacou e cavou uma vaga na equipe profissional.

André Luiz ainda passou pelo Cianorte e pela Ponte Preta, antes de chegar ao time de Itaquera. Com pouco espaço, foi emprestado ao Fortaleza no ano passado e nesta temporada foi para o time sul-coreano. Seu contrato com o Corinthians é válido até dezembro de 2022.