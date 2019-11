VÍDEO! Belletti revela que Ancelotti o fez decidir virar técnico de futebol

O ex-jogador e comentarista Belletti visitou a redação do Estado nesta quarta-feira e participou de uma entrevista exclusiva no estúdio da TV Estadão para contar uma novidade. Versátil nos tempos de jogador, ele também se mostra polivalente fora das quatro linhas e após ser comentarista e dirigente, passará a ser treinador. Ele ainda revelou que uma conversa com o técnico italiano Carlo Ancelotti fez com que ele decisse se aventurar em uma nova função.

LEIA TAMBÉM > Relembre como foi a Copa do Mundo de 2002

Campeão com a seleção brasileira, Barcelona - fazendo gol do título da Liga dos Campeões -, Chelsea, São Paulo, entre outros, o ex-jogador comentou sobre sua nova fase na carreira, quais são suas referências e se já tem encaminhado o acerto com algum clube. Ele ainda comentou sobre o sucesso de Jorge Jesus, o momento de Neymar, Tite e vários outros assuntos. Assista a entrevista completa logo abaixo.