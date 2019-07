Vídeo: Bolsonaro e Moro comemoram gol marcado pelo Brasil na final da Copa América

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, celebraram juntos o gol marcado por Everton, na decisão da Copa América, que abriu o placar para a seleção brasileira contra o Peru, na decisão disputada no Maracanã.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro e Moro chegam ao Maracanã de forma discreta para ver a decisão da Copa América

Bolsonaro usou sua página no Twitter para publicar um vídeo em que aparece comemorando o gol do jogador do Grêmio aos 14 minutos de bola rolando. Ele chegou a erguer o braço de Moro para festejar a vantagem brasileira. Poucos minutos depois, Guerrero empatou e o presidente não se manifestou. Ainda no primeiro tempo,Gabriel Jesus colocou o Brasil na frente novamente

O presidente da República e o ministro chegaram ao estádio por volta das 16h40. Como o sistema de som do Maracanã já reproduzia músicas da festa de encerramento do evento esportivo, não foram ouvidos aplausos nem vaias com a presença do presidente. A comitiva de Brasília contou com outros oito membros, entre eles dois dos filhos de Bolsonaro (o deputado federal Eduardo e o senador Flávio) e pelo menos cinco deputados da base de apoio do governo.

- MARACANÃ: BRASIL 1 X 0 PERU. Vamos! pic.twitter.com/edlFFQnnmn — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 7 de julho de 2019

Na terça-feira passada, Moro e Bolsonaro também acompanharam o jogo do Brasil no estádio. Eles foram até o Mineirão assistir a vitória da seleção por 2 a 0 sobre a Argentina. No intervalo, o presidente chegou a deixar o camarote e ir ao gramado.