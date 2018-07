Vídeo de Gattuso gera polêmica e Leonardo responde aos insultos

Gattuso, suspenso por quatro partidas em competições europeias por ter dado uma cabeçada no auxiliar técnico do Tottenham Hotspur na Liga dos Campeões em fevereiro, estava comemorando o título do Milan no Campeonato Italiano no sábado quando lançou os impropérios.

O campeão mundial com a seleção italiana em 2006 foi crítico da decisão de Leonardo de se transferir para a Inter em dezembro, após 13 anos como jogador, diretor e treinador do Milan.

O normalmente tranquilo Leonardo desta vez se mostrou incomodado.

"O dia em que decidi deixar o Milan, Gattuso me disse que eu havia sido coerente em minha decisão. Mas hoje leio que ele ainda quer dar sua própria versão dos eventos", declarou o brasileiro em comunicado publicado pela Inter.

"Eu gostaria muito de saber o que ele tem para dizer, já que não foi possível nem por telefone nem pessoalmente", completou.

O Milan, que conseguiu pôr fim aos cinco anos de reinado da Inter ao sagrar-se campeão italiano, pode enfrentar seu eterno rival na decisão da Copa da Itália, se as duas equipes passarem em suas respectivas semifinais esta semana.

"Não parece ser um incidente particularmente dramático", disse a jornalistas o presidente executivo do Milan, Adriano Galliani, em meio a especulações da mídia sobre uma possível investigação da federação italiana de futebol após o empate de 0 x 0 do Milan com a Roma.

(Por Mark Meadows)