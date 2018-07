Vídeo de Neymar cantando faz parte de ação promocional com Wesley Safadão

Neymar foi um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira, 14, nas redes sociais, ao aparecer cantando uma música em vídeo publicado na sua página do Facebook. Com o nome de Yo Necesito - Eu necessito, em espanhol – a canção trazia uma série de referências a termos usados pelo craque, como "ousadia e alegria" e "parças".

Ironizado pelos usuários, o vídeo gerou uma enxurrada de memes ao longo do dia, com os internautas rindo da versão 'Neymar cantor'. Horas depois da publicação, veio o esclarecimento de que a música fazia parte de uma ação promocional de uma marca de chocolates, que contou até com a participação do cantor Wesley Safadão nas redes sociais.

Confira abaixo a sequência de vídeos publicados ao longo do dia:

Primeiro Neymar apareceu como se estivesse dando uma "palinha" do que seria sua nova empreitada fora do futebol:

Em seguida, Wesley Safadão respondeu ao jogador, já deixando claro que se tratava de ação de marketing:

Por fim, Neymar confirmou que o vídeo era uma brincadeira: