Vídeo do Palmeiras é postado em conta do presidente do Corinthians em rede social

Um vídeo com lances e gols do Palmeiras foi publicado nesta quinta-feira no perfil oficial no Instagram do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. O conteúdo ficou no ar por cerca de 30 minutos, para depois ser apagado. Em nota, o clube alvinegro admitiu uma falha de segurança e explicou que a conta do dirigente foi invadida por um hacker.

O material publicado mostrava lances do Palmeiras e anunciava a participação do zagueiro Felipe Melo em uma transmissão ao vivo da patrocinadora do clube alviverde, a Crefisa. Nas imagens, Felipe Melo aparecia comemorando gols junto com o meia Bruno Henrique. A postagem no perfil de Andrés foi ao ar por volta das 11h30.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que a conta no Instagram de seu presidente, Andrés Sanchez, foi hackeada. O clube já notificou os canais competentes e aguarda a resolução do problema", disse o Corinthians em nota oficial. A conta de Andrés Sanchez no Instagram não era atualizada desde fevereiro de 2018, quando o dirigente disputou e ganhou a eleição presidencial no clube.