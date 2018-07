Vídeo durante evento do Palmeiras cria polêmica sobre votação da Arena Palestra

SÃO PAULO - Um vídeo exibido durante o anúncio oficial da Allianz, responsável pelo naming right do novo estádio do Palmeiras, fez com que muitos torcedores nas redes sociais levantassem suspeitas sobre a votação que a empresa começou a fazer para escolher o nome da futura casa do Palmeiras, o antigo Palestra Itália. No vídeo, personalidades da música e do futebol elogiam a Arena Palestra e a chamam de Allianz Parque, uma das opções da votação que foi aberta nesta segunda-feira pela internet e redes sociais da empresa alemão. Os outros nomes indicados para a votação popular são Allianz Center e Allianz 360º.

A WTorre, construtora que assina a obra, garante que a enquete é válida e que os três nomes também foram sugeridos para as personalidades em questão e elas escolheram Allianz Parque. E, nenhum momento, os organizadores da votação admitiram qualquer indução à escolha. A votação ficará aberta para o público até o dia 20 de maio na página oficial da Allianz no Facebook e no site da Nova Arena (http://www.novarena.com.br/).