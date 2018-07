Vídeo. Garoto do Sub-13 do Santos faz golaço na Vila Belmiro

A garotada Sub-13 do Santos foi campeã paulista em cima de seu maior rival, o Corinthians, em partida dentro da Vila Belmiro, mesmo palco onde os jogadores profissionais já sustentam 15 jogos sem perder, com pelos um golaço. Na partida de domingo, a surra de 4 a 0 teve direito a gol de bicicleta depois de bola cruzada da direita.

Foi de Ivonei, que usa a camisa 5 e é capitão do time do Santos. O clube da Baixada tem se monstrado um grande revelador de jogadores. Veja o vídeo com o golaço do menino. Os outros gols do Santos fora de David, Renyer e André Victor.