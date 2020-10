Vídeo indica crítica de Benzema a Vinicius Junior: 'Ele joga contra nós'

O atacante Karim Benzema teria feito críticas pesadas a Vinicius Junior no intervalo do empate por 2 a 2 com o Borussia Mönchengladbach, terça-feira, na Alemanha, pela Liga dos Campeões da Europa. Vídeo divulgado pela emissora de tevê francesa Telefoot mostra o centroavante francês pedindo para o lateral-esquerdo Mendy não tocar a bola para o brasileiro. O Real Madrid perdeu a primeira partida e empatou a segunda. É lanterna da sua chave.

No vídeo, no vestiário do Borussia-Park, o trio de jogadores do Real Madrid está próximo. Mas Benzema se dirige a Mendy em francês. "Ele faz o que quer. Irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós", afirmou. Na volta ao gramado, então, eles conversam.

Leia Também Entenda os motivos de Barcelona e Real Madrid sofrerem neste começo de temporada

Nesta quarta, Benzema fez publicação no recurso Stories do Instagram, ainda que sem se referir ao diálogo com Mendy, mas em um tom que pareceu de defesa das acusações. "Os cães ladram, mas o nove passa", escreveu, com a foto da celebração do seu gol na igualdade com o Mönchengladbach - ele utiliza a camisa 9 no Real Madrid.

Vinicius Junior teve atuação apagada no duelo na Alemanha, sendo substituído aos 25 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid ainda perdia por 2 a 0. Já Benzema fez o seu gol aos 42 minutos - depois, nos acréscimos, um gol de Casemiro garantiu o empate. Os dois jogadores ainda não se manifestaram publicamente sobre o assunto.

Apesar da reação, o Real Madrid é o lanterna do Grupo B da Liga dos Campeões, com apenas um ponto em duas rodadas. O time voltará a jogar no sábado, quando receberá o Huesca, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.