VÍDEO: Melhores momentos de Douglas Costa na Juventus

O atacante Douglas Costa, de 29 anos, é peça fundamental na Juventus, de Cristiano Ronaldo. Conhecido por sua rapidez, controle de bola e dribles desconcertantes, o brasileiro, formado na base do Grêmio, consolida sua carreira jogando em alto nível na Velha Senhora, desde 2017.

Somadas as competições que o ponta-direita participou na temporada 2019/20, Douglas Costa acumula dois gols e cinco assistências, em 18 partidas. Confira, a seguir, um compilado dos melhores momentos do craque, antes da suspensão do futebol europeu.